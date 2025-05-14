Kültür ve Turizm Bakanlığı, geceleri de ziyaret edilebilme alternatifi sunarak, bazı müze ve ören yerlerinde 'Gece Müzeciliği' uygulaması başlatmıştı.

Gece müzeciliği, her yıl yeni müze ve ören yerlerinin eklenmesiyle yaygınlaşıyor, Bu yıl, gece müzeciliği uygulanacak müze ve ören yerlerinin hangileri olacağı açıklandı.