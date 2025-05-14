Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nemrut da gece müzeciliğine başlanacak

        Gece müzeciliği yaygınlaşıyor

        Gece müzeciliği uygulaması her yıl, yeni müze ve ören yerlerin de eklenmesiyle yaygınlaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 10:16 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaygınlaşıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, geceleri de ziyaret edilebilme alternatifi sunarak, bazı müze ve ören yerlerinde 'Gece Müzeciliği' uygulaması başlatmıştı.

        Gece müzeciliği, her yıl yeni müze ve ören yerlerinin eklenmesiyle yaygınlaşıyor, Bu yıl, gece müzeciliği uygulanacak müze ve ören yerlerinin hangileri olacağı açıklandı.

        İstanbul... Arkeoloji Müzeleri (Kapalı bölümler hariç), Galata Kulesi, Ayasofya Tarihi ve Deneyim Müzesi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

        Ankara... Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnografya Müzesi

        İzmir... Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası, Efes Ören Yeri

        Antalya... Antalya Müzesi, Alanya Müzesi, Aspendos Ören Yeri, Patara Ören Yeri, Side Ören Yeri, Nekropol Müzesi

        Nevşehir... Zelve-Paşa Bağları Ören Yeri, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Özkonak Yeraltı Şehri

        Aydın... Didim Apollon Tapınağı

        Denizli... Hierapolis Ören Yeri

        Muğla... Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

        Samsun... Samsun Müzesi

        Erzurum... Erzurum Müzesi

        Şanlıurfa... Şanlıurfa Müzesi, Haleplibahçe Mozaik Müzesi

        Gaziantep... Zeugma Mozaik Müzesi

        Adıyaman... Nemrut Ören Yeri

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reuters: Trump Şara ile görüştü
        Reuters: Trump Şara ile görüştü
        Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü!
        Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Erzurum'da mayıs ortasında kar yağdı!
        Erzurum'da mayıs ortasında kar yağdı!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        "Satın aldığımdan farklı ürün geldi" demeyin!
        "Satın aldığımdan farklı ürün geldi" demeyin!
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine kimler katılacak?
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine kimler katılacak?
        Salmonella bakterisi bulunmuştu! Öldüren kumpire istenen ceza açıklandı!
        Salmonella bakterisi bulunmuştu! Öldüren kumpire istenen ceza açıklandı!
        DEM Parti sahaya iniyor
        DEM Parti sahaya iniyor
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kritik uyarı geldi! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede sağanak!
        Kritik uyarı geldi! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede sağanak!
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Aç değilken de yiyor musun? 'Tamamen duygusal' olabilir!
        Aç değilken de yiyor musun? 'Tamamen duygusal' olabilir!
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"