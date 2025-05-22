Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Neshe: Seneye Daha Güçlü Dönmek İstiyorum

        Neshe: Seneye Daha Güçlü Dönmek İstiyorum

        San Marino adına yarıştığı Eurovision 2025 ulusal seçmelerinde yarı finale kadar yükselen sanatçı Neshe, Eurovision 2025 finali sonrası duygularını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 09:57 Güncelleme: 22.05.2025 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eurovision finaline duygusal mesaj
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yarışmaya katılan tüm sanatçıları kutlayan Neshe, Eurovision’un kolay bir yolculuk olmadığını vurguladı: Öncelikle bir ülkeyi temsil etme cesaretini gösteren ve yarışan tüm yarışmacıları tebrik ediyorum. Eurovision’un kolay bir süreç olmadığını bu sene deneyimlemiş biri olarak gerçekten tüm sanatçılara saygı duyuyorum. Çok güçlü şarkılar ve performanslar vardı; herkes elinden gelenin en iyisini yaptı.

        İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen 69. Eurovision Şarkı Yarışması’nı Avusturyalı sanatçı JJ kazandı. San Marino adına finale çıkan DJ Gabry Ponte’yi unutmayan Neshe, küçük ülkelerin uluslararası sahnede yer almasının önemine dikkat çekti; "San Marino elemelerinde birlikte yarıştığımız DJ Gabry Ponte Tutta L'Italia şarkısıyla finalde beklenilen dereceyi alamasa da finale çıkması ve finalde yarışması San Marino için önemli bir adımdır ve büyük bir başarıdır onu da yürekten kutluyorum."

        "EN BÜYÜK HAYALİM TÜRKİYE İÇİN ORADA OLMAK"

        Yarışma tecrübesiyle ilgili geleceğe dönük net bir mesaj da veren Neshe, sahnelere yeniden dönmek istediğini dile getirdi: “Bu sene Fallin’ ile olmasa da seneye çok daha güçlü bir performansla ve umuyorum ki alacağım desteklerle Eurovision’da yer almayı yürekten istiyorum. Özellikle kendi ülkem Türkiye için orada olmak benim en büyük hayalim.”

        Son olarak Türkiye’nin yıllardır yarışmada yer almamasına da değinen Neshe, şu ifadeleri kullandı: Her sene yarışma sahnesinde gözlerimiz ve kulaklarımız Türkiye’yi arıyor. Bence Türkiye’nin Eurovision sahnesine geri dönme vakti çoktan gelmiştir.

        Yarışma boyunca favori isminin Avusturya’yı temsil eden JJ ve 'Wasted Love' şarkısı olduğunu belirten Neshe, JJ’in sahne performansına özel bir parantez açtı: JJ’in şarkısı ve özellikle opera kökenli güçlü sahne performansı, sanat yönetimi ve koreografiyle birleşince unutulmaz bir şova dönüştü. Günler öncesinde de favorim olduğunu paylaşmıştım. Birinciliği sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Neshe
        #Eurovision Şarkı Yarışması
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Trump'tan muhabire sert tepki
        Trump'tan muhabire sert tepki
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        Tottenham'dan Avrupa zaferi: 17 yıllık hasret sona erdi
        Tottenham'dan Avrupa zaferi: 17 yıllık hasret sona erdi
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Viking köyüne yerleştiler
        Viking köyüne yerleştiler
        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş