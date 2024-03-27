Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşındadır? Neslihan Atagül'ün hayatı ve biyografisi

İstanbul'da dünyaya gelen Neslihan Atagül, oyunculuk kariyerine adımını "İlk Aşk" filmiyle attı ve bu filmle genç yaşta dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Atagül, "Yaprak Dökümü"nde canlandırdığı "Deniz" karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazandı. Ancak asıl çıkışını "Fatih Harbiye" dizisindeki "Neriman" karakteri ile yaptı. Bu dizi, onun oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu yazımızda Neslihan Atagül’ün kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu, hayatı ve biyografisi tüm merak edilen yönleriyle ele alınacak.

Neslihan Atagül Kimdir?

Neslihan Atagül, Türk sinema ve dizi sektöründe başarılı bir oyunculuk kariyeri olan, yetenekli ve hayranları tarafından sevilen bir sanatçıdır. 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Atagül, genç yaşına rağmen gösterdiği performanslarla önemli bir tanınırlık ve başarı elde etmiştir.

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Neslihan Atagül'ün oyunculuk kariyerine başlaması, henüz lise yıllarındayken katıldığı bir yarışma ile keşfedilmesiyle oldu. Kısa süre içinde çeşitli reklam filmlerinde yer alan Atagül, ardından dizi ve sinema projeleri ile kariyerini şekillendirmeye başladı. İlk dikkat çekici rolünü "Yaprak Dökümü" adlı dizideki "Deniz" karakteriyle aldı. Ancak asıl çıkışını "Araf" filmindeki performansıyla yaptı. Bu filmdeki etkileyici oyunculuğu ile hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınan bir yıldız haline geldi.

Atagül'ün oyunculuk yeteneği, "Fatih Harbiye" ve "Kara Sevda" gibi dizilerdeki başarılı performansları ile daha da parladı. "Kara Sevda" dizisindeki "Nihan" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı ve bu rolüyle birçok ödül kazandı. Neslihan Atagül, sanat yaşamının yanı sıra kişisel hayatıyla da dikkat çeker. 2016 yılında oyuncu Kadir Doğulu ile evlenmiştir. Sosyal sorumluluk projelerinde de aktif olan Atagül, doğal güzelliği, sıcak kişiliği ve zarafetiyle genç oyuncular arasında öne çıkan isimlerden biridir. Oyunculuk kariyerine dair hedefleri ve sanata olan tutkusuyla Neslihan Atagül, Türk sinema ve dizi dünyasında adından söz ettirmeye devam eden başarılı bir sanatçıdır. Neslihan Atagül Nereli? Atagül erken yaşlarda oyunculuk kariyerine başlamış bir sanatçıdır. Bu sebeple Neslihan Atagül kaç yaşında sorusu hayranları tarafından merak konusu olmuştur. 20 Ağustos 1992 İstanbul doğumlu olan Atagül, 32 yaşındadır. REKLAM Neslihan Atagül Hayatı Neslihan Atagül'ün sanat yolculuğu, 2005 yılında reklam filmleriyle başladı. Kariyerindeki önemli bir dönüm noktası ise 2006 ile 2010 yılları arasında "Yaprak Dökümü" dizisinde üstlendiği "Deniz" rolü oldu. Bu dönemde aynı zamanda "İlk Aşk" isimli sinema filmindeki performansıyla Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Eğitim hayatına Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde devam eden Atagül, 2011-2013 yıllarında "Hayat Devam Ediyor" adlı dizide "Şirin Bakırcı" karakteri ile ekranlara döndü. 2012 yılında Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği "Araf" filminde Özcan Deniz ile başrolü paylaştı ve "Zehra" karakteriyle ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görüldü. Bu ödüller arasında Sinema Yazarları Derneği'nin Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Tokyo Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ve Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Genç Cadı Ödülü gibi prestijli ödüller yer aldı.