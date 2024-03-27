Shakira kimdir, kaç yaşındadır? Shakira'nın hayatı ve biyografisi

Shakira'nın müzikle ilişkisi, küçük yaşlarda başladı ve gençliğinde Latin Amerika'da tanınmaya başladı. İlk albümünü henüz 13 yaşındayken çıkaran Shakira, 1990'ların sonlarına doğru İngilizce albümü "Laundry Service" ile uluslararası bir üne kavuştu. Bu albümdeki "Whenever, Wherever" şarkısı, onu dünya çapında bir yıldız yaptı. Biz de bu yazımızda dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu ve hayatına dair bilinmeyenleri ve merak edilenleri tüm detaylarıyla ele aldık.

Shakira Kimdir?

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, dünya çapında üne sahip bir Kolombiyalı şarkıcı, dansçı ve söz yazarıdır. Müzik kariyerinde 16 Grammy Ödülü kazanarak, Latin müziğinin küresel sahnede parlayan yıldızlarından biri haline gelmiştir. 1990'ların sonlarında Latin pop ve rock müziğinin yükselişine öncülük eden Shakira, benzersiz dans stilleri ve etkileyici besteleriyle tanınır. Kendisi, müzik dünyasında, özellikle Arap ve Latin danslarının birleşimiyle dikkat çeken bir figür olarak bilinir.

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Shakira'nın müzikal başarıları, 3 Grammy ve 13 Latin Grammy ödülü dahil olmak üzere sayısız ödülle taçlandırılmıştır. Ayrıca, Billboard Latin Müzik Ödülleri'nde 14 kez ödül alarak Latin müziğinin en saygın isimlerinden biri olmuştur. Sony Müzik İspanya verilerine göre, Shakira'nın albüm satışları Amerika'da 20 milyonu aşarken, dünya genelinde 120 milyonun üzerine çıkmıştır. Tekli satışlarıyla birlikte toplamda 300 milyonun üzerinde kayıt satışıyla Shakira, müzik tarihinin en başarılı sanatçılarından biri olarak kabul edilir. Aynı zamanda, "Hips Don't Lie" şarkısı 19 milyon satışla son on yılın en popüler teklisi olurken, 2010 FIFA Dünya Kupası şarkısı "Waka Waka" ise 18 milyon satışla Dünya Kupası tarihinin en çok satan şarkısı olma unvanını elde etmiştir.

Shakira, sanatının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınır. Kolombiya'daki Pies Descalzos Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanı olan Shakira, eğitim ve çocuk refahı konularında önemli çalışmalar yapmaktadır. Dört yaşında beste yapmaya başlayan Shakira, İspanyolca, İngilizce, Portekizce ve Fransızca dillerinde akıcı bir şekilde konuşmanın yanı sıra, İtalyanca ve Arapça dillerini de anlayabilmektedir. 2011 yılında Harvard Üniversitesi tarafından "Yılın Sanatçısı" seçilen Shakira, Hollywood Walk of Fame'de bir yıldızı olan ilk Kolombiyalı ünvanına sahiptir. Müzikal başarıları, çok dilli yeteneği ve sosyal sorumluluk projeleriyle Shakira, hem sanat dünyasında hem de toplumsal alanda önemli bir iz bırakmıştır. Shakira Nereli? Shakira kaç yaşında sorusu dünyaca ünlü Latin yıldız ile merak edilen konulardan biridir. Hem sesi hem de sahne performanslarıyla herkesin beğenisini kazanan Shakira, 2 Aralık 1977 yılında Kolombiya-Barranquilla'da dünyaya geldi. REKLAM Shakira Hayatı Shakira Isabel Mebarak Ripoll, dünyaca ünlü bir Kolombiyalı şarkıcı, şarkı yazarı ve dansçı olarak müzik sahnesinde kendine özgü bir yer edinmiştir. Onun hikayesi, Kolombiyalı Carmen Ripoll Torrado ve Lübnan kökenli William Mebarak Chadid'in ailesinde, 2 Şubat 1977'de Barranquilla, Kolombiya'da başlar. Genç Shakira, henüz dört yaşındayken yaratıcılığının ilk işaretlerini "La Rosa De Cristal" adlı şiiriyle göstermiş ve bu başarıyı bir daktilo ile kutlamıştır. Şiir yazımıyla başlayan sanatsal yolculuğu, zamanla şarkı sözü yazımına ve bestelemeye dönüşmüştür.