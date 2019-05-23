Neslihan Yeldan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Neslihan Yeldan magazin severler tarafından merak konusu oldu. İstanbullu Gelin dizisinde Senem karakterini canlandıran Neslihan Yeldan ile ilgili merak edilenler haberimizde.

NESLİHAN YELDAN KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Neslihan Yeldan 25 Şubat 1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı Füreya karakteriyle tanınan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı.

Sanat yaşamına 1987 yılında Ortaoyuncular topluluğunda başlayan Yeldan, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Kent Oyuncuları, Dormen Tiyatrosu gibi topluluklarda çalışmanın ardından, Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularına katıldı. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapıyor.