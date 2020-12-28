Netflix, yeni Türk dizisi 50m2'nin yayın tarihini duyurdu! 2021 yılında yayınlanması beklenen 50m2 dizisine dair her detay Netflix kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Ocak ayında yayında Netflix'te yayınlancak olan 50m2 dizisi konusu ne? 50m2 oyuncuları kimler?
50M2 KONUSU NE?
Netflix'in 5. orijinal Türk dizisi olan 50M2'nin 8 bölümden oluşan ilk sezonu 27 Ocak'ta yayınlanacak. Yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı 50M2 dizisi, hayatını patronunun pis işlerini yaparak kazanan ve bir gölge gibi yaşayan bir tetikçinin, yeni vefat etmiş bir terzinin oğlu zannedilmesi üzerine bu kimliğe bürünmeye karar verirmesini konu alıyor.
50M2 TANITIM VİDEOSU
— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) December 28, 2020
50M2 DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
Engin Öztürk
Aybüke Pusat
Cengiz Bozkurt
Kürşat Alnıaçık
Tolga Tekin
Özgür Emre Yıldırım
Hasan Yalnızoğlu
Murat Kılıç
Gaye Gürsel
Yiğit Kirazcı
Tuğçe Karabacak
Cansu Dağdelen
Tuncay Beyazıt
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