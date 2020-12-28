Netflix, yeni Türk dizisi 50m2'nin yayın tarihini duyurdu! 2021 yılında yayınlanması beklenen 50m2 dizisine dair her detay Netflix kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Ocak ayında yayında Netflix'te yayınlancak olan 50m2 dizisi konusu ne? 50m2 oyuncuları kimler?

50M2 KONUSU NE?

Netflix'in 5. orijinal Türk dizisi olan 50M2'nin 8 bölümden oluşan ilk sezonu 27 Ocak'ta yayınlanacak. Yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı 50M2 dizisi, hayatını patronunun pis işlerini yaparak kazanan ve bir gölge gibi yaşayan bir tetikçinin, yeni vefat etmiş bir terzinin oğlu zannedilmesi üzerine bu kimliğe bürünmeye karar verirmesini konu alıyor.

50M2 TANITIM VİDEOSU

— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) December 28, 2020

50M2 DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Engin Öztürk

Aybüke Pusat

Cengiz Bozkurt

Kürşat Alnıaçık

Tolga Tekin

Özgür Emre Yıldırım

Hasan Yalnızoğlu

Murat Kılıç

Gaye Gürsel

Yiğit Kirazcı

Tuğçe Karabacak

Cansu Dağdelen

Tuncay Beyazıt