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        Nevruz etkinliğinde hırsızların cep telefonu mesaisi

        Batman'dan Diyarbakır'a gelip, 21 Mart'taki nevruz kutlamalarında 22 kişinin cep telefonu çalan 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 11:00 Güncelleme: 26.03.2024 - 11:00
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        Nevruz etkinliğinde hırsızlar boş durmadı
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        Diyarbakır’da gerçekleştirilen nevruz etkinliğinde 22 cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Merkez Bağlar ilçesindeki alanda, 21 Mart'ta düzenlenen etkinlikte cep telefonlarının çalındığını fark eden 22 kişi polise ihbarda bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, yankesicilik olayına karışabileceği öngörülen bir aracın Batman'dan Diyarbakır'a geldiği tespit edildi.

        KAÇAMADAN YAKALANDILAR

        Yapılan takip sonucu etkinlik alanında park halinde olduğu belirlenen araca binmek üzere olan V.G, A.İ, E.G, Ö.İ. ile F.İ. yakalandı.

        22 CEP TELEFONU ÇALMIŞLAR

        Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 22 cep telefonu bulundu.

        Şüpheliler ilk ifadelerinde telefonları çalmadıklarını ileri sürdü. Bu sırada cep telefonlarının sahipleri arama yapınca gelen çağrıları cevaplayan polis, mağdurları şubeye davet etti.

        SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

        Çoğu "hırsızlık" olmak üzere A.İ'nin 37, V.G'nin 8, E.G'nin 13, Ö.İ'nin 6 ve F.İ'nin 5 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​​​​​​​

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        #Nevruz
        #hırsızlık
        #diarbakır
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