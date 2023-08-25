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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nevşehir'de birlikte yaşadığı adamı bıçaklayarak öldürdü

        Nevşehir'de birlikte yaşadığı adamı bıçaklayarak öldürdü

        Nevşehir Ürgüp'te 29 yaşındaki Cansu Timur, birlikte yaşadığı Zafer Taşkın'ı, aralarında çıkan tartışma sonucu göğsünden bıçaklayarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 00:43 Güncelleme: 25.08.2023 - 00:43
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        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Zafer Tezcan, birlikte yaşadığı Cansu Timur (29) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 23.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Ayvalı köyünde meydana geldi. Cansu Timur ile birlikte yaşadığı Zafer Tezcan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Cansu Timur, mutfaktan aldığı bıçakla Tezcan'ı göğsünden yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Tezcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan Cansu Timur, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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