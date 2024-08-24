Nevşehir'de tarım işçileri ile mahalleli arasında bıçaklı sopalı kavga

Nevşehir'de tarım işçileri ile mahalleli arasında çıkan sopa, bıçak ve yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli ile tarım işçileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçak, sopa ve yumruklu kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre; kavgada, E.B., M.S.D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi taş, sopa ve darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. ​Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralılardan ikisinin taburcu edildiği öğrenildi.