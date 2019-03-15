Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, daha önce tutuklanan ve bir süre önce tahliye edilen bir kişinin, FETÖ'nün Nevşehir'deki yapılanmasını aktif hale getirmek için çalıştığı yönündeki ihbarı üzerine yapılan çalışma sonucu 19 şüpheliye ulaşıldı.

Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 3'ü Kayseri, 14'ü ise Nevşehir'de olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı. Aranan 2 şüpheliden 1'inin ise tutuklu olduğu, diğerinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



ŞÜPHELİLERİN EVLERİNDE 54 BİN DOLAR İLE 95 BİN LİRA BULUNDU

Şüphelilerin yakalandığı evlerde yapılan aramalarda ise 54 bin 550 dolar ile 95 bin 610 lira ve çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında, örgütün aktif hale gelebilmesi amacıyla çalışma yapan, güncel Nevşehir sorumlusu, kadın yapılanma sorumlusu ile güncel Kayseri finans sorumlusu olduğu tespit edilenler de var.

Örgüte finansal destek sağladıkları da anlaşılan şüphelilerin, bazı örgüt üyelerinin yurt dışına kaçışlarını sağladıkları, tutuklu bulunanların ailelerine maddi destek sağladıkları ve yabancı uyruklular adına kayıtlı ikinci bir GSM hattı kullandıkları da tespit edildi.