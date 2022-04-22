İş Sanat’ın edebiyatla müziği bir araya getirdiği dinletilerinde bu ay Nezihe Meriç’in beş hikâyesi yer alacak. “Yeşil, dalga dalga gölgeleniyor…” başlıklı dinleti 25 Nisan Pazartesi, saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında ilk kez edebiyatseverlerle buluşacak.

Cumhuriyet döneminin ilk kadın yazarlarından biri olan Nezihe Meriç’in "Çalgıcı", "Bazıları", "Kapalı Öykü-1", "Işın", "Sepetli Kadın" hikâyelerini Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek ve Aslı Yılmaz seslendirecek. Hikâyeleri, Atilla Birkiye düzenledi. Eski bir radyo kayıt stüdyosu dekoruyla sunulan dinletiyi Mehmet Birkiye sahneye uyguladı. Serdar Yalçın’ın müzik yönetmenliğini üstlendiği dinletiye Seda Subaşı (keman) ve Şemsa İdil Ural (çello) eşlik edecek.

Etkinlik, ilk gösterim tarihinden itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalından ücretsiz izlenebilir.