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Nicki Minaj, yeni sevgilisinin 16 yaşındaki bir kıza bıçakla tecavüz girişiminde bulunması sebebiyle hüküm giydiğinin ortaya çıkmasının ardından, Instagram’da, “Konuşmaya yer mi arıyorlar? O zaman onlara konuşacak bir şey verelim” notuyla sevgilisiyle pozlarını paylaştı. Instagram'dan paylaşılan bu pozlar 1,6 milyondan fazla kullanıcı tarafından beğenildi.