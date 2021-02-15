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Gerçek adı Onika Tanya Maraj olan ünlü rapçi Nicki Minaj'ın babası yaşamını yitirdi. Minaj'ın 64 yaşındaki babası, New York'ta kendisine bir araba çarpıp, kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Nassau Bölge Polisi'nin açıklamalarına göre; Robert Maraj, cuma günü 18.15 sularında Long Island'da bir yolun kenarında yürüyordu. Bu sırada Maraj'a bir otomobil çarpıp, daha sonra durmadan yoluna devam etti.

New York Times'ın haberine göre; Maraj, kaldırıldığı hastanede cumartesi günü hayatını kaybederken, polisler ise kazayı görenleri arıyor.

Trinidad'da doğan ve New York'ta büyüyen 38 yaşındaki ünlü rapçi ise henüz babasının ölümüyle ilgili bir açıklama yapmadı.

NICKI MINAJ HAKKINDA

Sahnede Nicki Minaj adını kullanan rapçi Onika Tanya Maraj, 2019 yılında Kenneth Petty ile dünyaevine girmişti. Minaj, geçtiğimiz aylarda oğlunu kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

Mixtape çalışmalarıyla 2007-2009 yıllarında üne kavuşan Minaj'ın ilk albümü Pink Friday, ABD Billboard 200 listesinde zirveye oturmuştu.

Nicki Minaj, The New York Times Gazetesi'nin tüm zamanların en etkili kadın rapçisi olarak gösterilmiş, ikinci albümü "Pink Friday: Roman Reloaded", dünya genelinde 1,5 milyondan fazla satmıştı.