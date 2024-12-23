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        Haberler Dünyadan Nicole Kidman güneşten korunmak için uzun kollu mayosuyla deniz keyfi yaptı - magazin haberleri

        Nicole Kidman güneşten korunmak için uzun kollu mayosuyla deniz keyfi yaptı

        Beyaz tenini korumak için güneşten hep uzak durduğu bilinen Nicole Kidman, uzun kollu mayosuyla denizin tadını çıkarırken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 11:05 Güncelleme: 23.12.2024 - 11:05
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        Nicole Kidman, eşi Keith Urban, kardeşi Antonia Kidman ve kızı Faith Margaret Kidman Urban ile birlikte Sidney sahilinin tadını çıkardı.

        57 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, eylül ayında annesi Janelle Ann Kidman'ı kaybetmesinin ardından ilk kez kız kardeşiyle birlikte dışarıda görüldü.

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        Avustralyalı oyuncu, bacakları dışında tüm bedenini saran uzun kollu bir mayo giymeyi tercih etti.

        Beyaz tenini korumak için güneşten kaçındığı bilinen Kidman, daha önce de benzer mayo modeliyle objektiflere yansımıştı.

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        Fit vücuduyla dikkat çeken Nicole Kidman, sahilde koşarak denize girerken görüntülendi.

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        13 yaşındaki kızı Faith Margaret Kidman Urban, babası Keith Urban ile denizin tadını çıkarırken annesinin aksine güneşten korkmuyor gibi görünüyordu.

        #Nicole Kidman
        #avustralya
        #mayo
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