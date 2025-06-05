Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın!

Sosyal medya fenomenleri; Nihal Candan ile Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023'te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra yaklaşık altı ay cezaevinde kaldı.

İlk olarak, Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı. Kısa bir süre sonra ise Bahar Candan da tahliye oldu.

Cezaevi sürecinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan’ın son hali oldukça dikkat çekmişti. Nihal Candan'ın daha da zayıfladığı görülürken, sağlık durumu tekrar gündeme geldi.

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"ABLAM ÖLÜYOR"

Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Nihal Candan'ın hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını duyuran Bahar Candan, ablasının fenalaştığını belirterek endişesini dile getirdi.

Bahar candan, şu ifadeleri kullandı; "Ablam, hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız."