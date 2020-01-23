Nihat Kırmızı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı oldu

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İş dünyasının, özellikle de finans ve sigorta sektörünün yakından tanıdığı Nihat Kırmızı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ’nin Mütevelli Heyet Başkanı oldu.

Sigorta şirketlerinden Doğa Sigorta’nın da Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat Kırmızı üniversitenin dünya standartlarında bir seviyede eğitim vermesi için Kırmızı ailesi olarak tüm şirketleriyle ve bireysel olarak bu yolda maddi manevi her türlü katkıyı sağlayacaklarını söyledi.

ÖĞRENCİYE İŞ GARANTİSİ

Kırmızı, sigortacılıkla beraber sağlık sektöründe hastaneleri, eğitim sektöründe okulları ve gıda, tarım, sanayi gibi sektörlerdeki şirketlerinden ve binlerce çalışandan öğrencilerin okurken bir laboratuvar gibi faydalanacağını, mezun olduktan sonra da iş garantisi olacağını vurguladı.

"HEDEFİMİZE ULAŞMAK İÇİM HER TÜRLÜ MADDİ MANEVİ KATKIYI SAĞLAYACAĞIZ"

Nihat Kırmızı, üniversite akademik kadrosu ve tüm idari personeline yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bu yeni dönemde yeni bir ruh ve büyük bir heyecanla üniversitemizi hakkettiği seviyeye çıkartmak için uzun bir yola kararlı bir şekilde çıkmış bulunuyoruz. Birçok emek harcanarak temelleri atılmış üniversitemizin büyük bir eğitim eserine dönüşmesi hedefimize ulaşmak için her türlü maddi manevi katkıyı sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum.

Üniversitemiz kâr amacı gütmeksizin tüm kaynaklarını bilime, tekniğe ve sanata kullanarak eğitimde fark yaratacaktır. Biz de finans sektöründe Türkiye’ nin en büyük şirketlerinden bir olan sigorta şirketimizle, hastanemizle, eğitim kurumlarımızla yurt içi, dışı tüm şirketlerimizle ve bireysel kaynaklarımızla üniversitemize bu yolda katkı sağlayacağız. Sizleri de bu kutsal yolda birlikte yürümeye davet ediyorum.

Son olarak bugüne kadar üniversitemize katkı sağlayan herkese, mütevelli heyet üyelerimize, eğitmenlerimize, idari personelimize ve burayı tercih ederek değer yaratan öğrencilerimize teşekkür eder, bu yeni dönemin vatanımıza milletimize ve kurumumuza hayırlı olmasını dilerim."