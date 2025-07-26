Nijerya Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Nijerya'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Nijerya'nın Telefon Kodu: +234

Nijerya’nın uluslararası telefon kodu +234’tür. Bu kod, ülkeye dışarıdan yapılan telefon aramalarında başa eklenerek kullanılır. Nijerya’da iletişim altyapısı oldukça gelişmiştir ve ülke genelinde çok sayıda GSM operatörü faaliyet göstermektedir. Başlıca mobil operatörler arasında MTN Nigeria, Airtel Nigeria, Glo Mobile ve 9mobile yer alır. Nijerya, Afrika’da mobil internet erişimi ve dijital hizmetlerin en yaygın olduğu ülkelerden biridir. Büyük şehirlerde 4G ağı yaygındır ve 5G testleri de bazı bölgelerde başlamıştır.

Plaka Kodu: WAN

Nijerya’nın uluslararası taşıt plaka kodu WAN (West Africa Nigeria) olarak belirlenmiştir. Bu kod, ülkenin araçlarının uluslararası tanınırlığını sağlar. Nijerya’da araç plakaları eyalet bazında düzenlenir ve her eyaletin kendi adını taşıyan özel tasarımlı plakaları vardır. Plakalar genellikle beyaz zemin üzerine siyah harflerle yazılır ve aracın kaydının yapıldığı eyalet ismi de plakanın üst kısmında belirtilir. Ayrıca devlet araçları, diplomatik plakalar ve özel hizmet araçları için farklı renk ve kod uygulamaları mevcuttur. Plaka tescil işlemleri, Federal Road Safety Corps (FRSC) tarafından yürütülmektedir.

Nijerya’nın Para Birimi: Nijerya Nairası (NGN) Nijerya’nın resmi para birimi Nijerya Nairasıdır ve uluslararası para birimi kodu NGN olarak kullanılır. 1 Naira, 100 Kobo’ya bölünür. Naira banknotları; 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 ve 1000 birim olarak basılmaktadır. Ülkenin para politikası Nijerya Merkez Bankası (Central Bank of Nigeria - CBN) tarafından belirlenir. Naira, dalgalı kur rejimi içinde işlem görmekte olup, zaman zaman döviz kurlarına karşı değer kaybedebilmektedir. Nijerya’da nakit kullanımı yaygın olsa da mobil para transfer sistemleri ve kartlı ödemeler özellikle şehir merkezlerinde oldukça yaygındır. Ayrıca, son yıllarda dijital Naira (eNaira) adıyla bir merkez bankası dijital para birimi de uygulamaya alınmıştır. Nijerya Alan Adı Uzantısı: .ng Nijerya’nın internet üzerindeki ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD) .ng uzantısıdır. Bu uzantı, Nijerya’ya özgü internet sitelerinin kimlik kazanmasını sağlar. Alan adı yönetimi, Nigeria Internet Registration Association (NiRA) tarafından denetlenmektedir. .ng uzantısı altında farklı amaçlara yönelik alt alan adları da bulunur; örneğin: .com.ng – ticari şirketler için,