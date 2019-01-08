Ünlü şarkıcı Nil Burak’ın “Cemre Burak” adıyla ünlenen oğlu Cemre Yaz Tokses, sahne aldığı bir gece kulübünde Eda K. ile tartışmış, olay sonrası Eda K. Cemre Burak'tan şikayetçi olmuştu.

Ünlü şarkıcı o kavganın nedenini yıllar sonra canlı yayında anlattı. İşte şarkıcının açıklamalarından satırbaşları:

"Tabii şiddet çok kötü bir şey ama kendi oğlum Cemre için konuşuyorum kızlar taciz ediyor… Erkeklere söylüyorum 'lütfen daha seçici olun.'



Benim oğlum Cemre'nin olayı da öyle yansıtıldığı gibi olmadı. O kişi oğlumun çalıştığı yere gidiyor ve çocukları taciz ediyor. Küfürler, hakaretler ediyor bana, babasına… Maalesef o insanlar bazı şeyler kullanıyorlar ki o hale geliyorlar diye düşünüyorum. Ben oğlumu da uyardım. 'Lütfen daha seçici ol' diye... Benim oğlum karıncayı incitmez. Çok efendi, terbiyeli çocuktur. Ne raddeye geldi ki böyle oldu ben de bilmiyorum…"

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