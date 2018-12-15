Son olarak 'Yaşamayanlar' dizisinde rol alan oyuncu Nilperi Şahinkaya Bebek'te objektiflere takıldı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Şahinkaya uzun süre bankamatikte sıra bekledi. Fotoğraflarının çekildiğinin de farkına varmayan oyuncu Önünde ki beyfendinin işlemi uzun sürünce para çekmekten vazgeçti.

Gazetecileri fark edince kısa süre konuşan ünlü oyuncu, Şuan için tiyatro yapıyorum. Rol alabileceğimiz bir proje yok. 2019'dan umutluyum" dedi. Sektörün kötüye gittiğini dile getiren güzel oyuncu, "Oyuncu arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Ödemeler yapılmıyor. Projeler tutmuyor, sektör kötü durumda. Artık oyuncuya da bakılmıyor. Gerçekten senaryonun güzel olması gerekiyor" dedi.

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