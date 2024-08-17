Nilsu Berfin Aktaş: Herhangi bir durum yok
Nilsu Berfin Aktaş, Bebek'teki bir mekandan 1 kız ve 2 erkek arkadaşıyla ayrıldı. Arkadaşları hakkında sorulan sorulara; "Arkadaşlarımız, herhangi bir durum yok" yanıtını verdi
Giriş: 17.08.2024 - 09:29 Güncelleme: 17.08.2024 - 09:29
1
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nilsu Berfin Aktaş, önceki gece Bebek'deki bir mekan çıkışında görüntülendi.
2
Yanında 1 kız ve 2 erkek arkadaşıyla mekandan ayrılan Nilsu Berfin Aktaş, sabah saatlerinde mekandan çıktı.
3
Mekan çıkışında yanında bulunan beyefendiler sorulunca ünlü oyuncu, "Arkadaşlarımız, herhangi bir durum yok" şeklinde yanıt verdi.