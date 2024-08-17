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        Haberler Objektife Takılanlar Nilsu Berfin Aktaş: Herhangi bir durum yok

        Nilsu Berfin Aktaş: Herhangi bir durum yok

        Nilsu Berfin Aktaş, Bebek'teki bir mekandan 1 kız ve 2 erkek arkadaşıyla ayrıldı. Arkadaşları hakkında sorulan sorulara; "Arkadaşlarımız, herhangi bir durum yok" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 09:29 Güncelleme: 17.08.2024 - 09:29
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nilsu Berfin Aktaş, önceki gece Bebek'deki bir mekan çıkışında görüntülendi.

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        Yanında 1 kız ve 2 erkek arkadaşıyla mekandan ayrılan Nilsu Berfin Aktaş, sabah saatlerinde mekandan çıktı.

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        Mekan çıkışında yanında bulunan beyefendiler sorulunca ünlü oyuncu, "Arkadaşlarımız, herhangi bir durum yok" şeklinde yanıt verdi.

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        Aktaş, daha sonra 4 kişi oldukları VİP araçla mekandan ayrıldı.

        #Nilsu Berfin Aktaş
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