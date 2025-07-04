Nilsu Berfin Aktaş, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı yapımcı Tolga Aykut, ilk kez görüntülendi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nilsu Berfin Aktaş ile Tolga Aykut, Borum tatilinde objektiflere yansıdı.

Bodrum açıklarında demirledikleri lüks teknelerinde tatil yapan Nilsu Berfin Aktaş ile Tolga Aykut, güvertede sık sık sarılıp öpüştü.

REKLAM

Nilsu Berfin Aktaş, bir ara balık tutmaya yeltendi.

Ne var ki oltanın iğnesini tekneye takılınca, bu girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.