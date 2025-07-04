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        Haberler Magazin Nilsu Berfin Aktaş, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri

        Nilsu Berfin Aktaş, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

        Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşadığı yapımcı sevgilisi Tolga Aykut, ilk kez Bodrum'da görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 21:24 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:24
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        Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı yapımcı Tolga Aykut, ilk kez görüntülendi.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nilsu Berfin Aktaş ile Tolga Aykut, Borum tatilinde objektiflere yansıdı.

        Bodrum açıklarında demirledikleri lüks teknelerinde tatil yapan Nilsu Berfin Aktaş ile Tolga Aykut, güvertede sık sık sarılıp öpüştü.

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        Nilsu Berfin Aktaş, bir ara balık tutmaya yeltendi.

        Ne var ki oltanın iğnesini tekneye takılınca, bu girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

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        #Nilsu Berfin Aktaş
        #Tolga Aykut
        #BODRUM
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