Nilsu Berfin Aktaş, yazın keyfini çıkarıyor
Nilsu Berfin Aktaş, sezonun yorgunluğunu Göcek'te tekne tatili yaparak attı. Sosyal medya paylaşımlarıyla tatil anlarını takipçileriyle paylaştı
Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, yaz sezonuna enerjik bir başlangıç yaptı.
Nilsu Berfin Aktaş, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için tatil Göcek'i tercih etti.
Nilsu Berfin Aktaş, mavi suların tadını doyasıya çıkardığı bir tekne tatiline çıktı.
Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Nilsu Berfin Aktaş, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Tatilin tadını doyasıya çıkaran oyuncu, eğlenceli anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Ayrıca dans hünerlerini sergileyerek neşeli görüntülerine renk kattı.
Fotoğraflar: Instagram