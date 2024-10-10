Nilüfer Barajı yüzde 4'e düştü!

Meteoroloji verilerine göre, son 9 yılın en kurak ekim ayının yaşandığı Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajların durumu endişelendirdi.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre su seviyeleri bugün itibariyle Nilüfer Barajı'nda yüzde 4, Doğancı Barajında ise yüzde 53 olarak ölçüldü.

İki barajın ortalama doluluk oranı yüzde 29'a kadar düşerken, geçen yıl aynı günlerdeki doluluk oranları Nilüfer Barajı'nda yüzde 47, Doğancı Barajı'nda ise yüzde 53'leri gösteriyordu.