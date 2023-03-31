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Nisan ayı bomba gibi geliyor! İşte Netflix'te yayınlanacak orijinal içerikler!

Nisan ayına girilmesiyle birlikte güncel Netflix içeriklerine ilişkin sorgulamalar artarken Netflix'in heyecanla beklenen Nisan ayı takvimi açıklandı. Nisan ayında Netflix'te; How I’m Feeling Now, Beef, Aaahh Belinda, Açlık gibi yapımlar yer alıyor. İşte detaylar...

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  • Nisan ayı bomba gibi geliyor! İşte Netflix'te yayınlanacak orijinal içerikler!

    5 Nisan - Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now

    Belgesel tarzındaki bu yapımda, Lewis Capaldi’nin internette ünlü olan mücadeleci bir gençten Grammy adayı bir pop yıldızına nasıl dönüştüğü konu edinilmiş.
  • Nisan ayı bomba gibi geliyor! İşte Netflix'te yayınlanacak orijinal içerikler!

    6 Nisan - Beef

    Nisan ayında izleyici karşısına çıkacak olan Beef'te; iki kişi bir trafik kazası olayının zihinlerine yerleşmesine ve yavaş yavaş her düşüncesini ve eylemini tüketmesine izin verir.
  • Nisan ayı bomba gibi geliyor! İşte Netflix'te yayınlanacak orijinal içerikler!

    7 Nisan - Aaahh Belinda

    Bir şampuan markasının reklam çekiminde kendini bambaşka bir hayatın içerisinde bulan ünlü oyuncu Dilara, kendi kimliğini geri kazanabilmek için içerisinde bulunduğu hayatı kusursuz oynamalıdır.
  • Nisan ayı bomba gibi geliyor! İşte Netflix'te yayınlanacak orijinal içerikler!

    8 Nisan - Açlık

    Genç ve yetenekli bir sokak yemekleri aşçısı, kötü şöhretli ve acımasız bir şeften eğitim almaya gider. Burada, sınırlarını zorlaması gerekecektir.
  • Nisan ayı bomba gibi geliyor! İşte Netflix'te yayınlanacak orijinal içerikler!

    13 Nisan - Florida Man

    Eski bir polis, bir gangsterin kaçak kız arkadaşını bulmak için memleketi Florida'ya gider ve yaptığı iş çılgın bir maceraya dönüşür.

     
  • Nisan ayı bomba gibi geliyor! İşte Netflix'te yayınlanacak orijinal içerikler!

    18 Nisan - Nasıl Zengin Olunur?

    Finans uzmanı Ramit Sethi, ABD’nin dört bir yanındaki insanlara zengin olmaları konusunda yardımcı oluyor.

     
  • Nisan ayı bomba gibi geliyor! İşte Netflix'te yayınlanacak orijinal içerikler!

    21 Nisan - Boğa Boğa

     

    Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı İstanbullu iş insanı Yalın, finansal bir skandalın ardından eşi Beyza’yla birlikte Assos’a yerleşmeye karar verir. Huzurlu bir hayat yaşamak isterken bir anda hayatı kâbusa dönen Yalın, düşmanlarının her yerde olduğunu anlar.
  • Nisan ayı bomba gibi geliyor! İşte Netflix'te yayınlanacak orijinal içerikler!

    21 Nisan - Cennete Hoş Geldiniz - 2. Sezon

    Bir grup genç yetişkin, ücra bir adadaki bir partiye katılır, ancak onları bekleyen cezbedici cennette tehlikeli sırlar ve tuzaklar vardır. Bu cenneten çıkış yoktur.
  • Nisan ayı bomba gibi geliyor! İşte Netflix'te yayınlanacak orijinal içerikler!

    25 Nisan - John Mulaney: Baby J

    Emmy ödüllü komedyen, senarist ve oyuncu John Mulaney, yeni bir stand-up komedisi olan 'Baby J' ile izleyiciyle tekrar buluşacak.
  • Nisan ayı bomba gibi geliyor! İşte Netflix'te yayınlanacak orijinal içerikler!

    26 Nisan - Workin' Moms - 7. Sezon

    Toronto, Kanada kentinde yaşayan otuzlu yaşlarında dört arkadaş, hem çok farklı çalışmakta hem de tam mesaili anne olmaktadır. Bu kadınlar hem iş hayatlarını hem de özel hayatlarını dengelemek için çabalamaktadırlar.
  • Nisan ayı bomba gibi geliyor! İşte Netflix'te yayınlanacak orijinal içerikler!

    27 Nisan - Sweet Tooth - 2. Sezon

    Yarı insan yarı geyik olan bir çocuk, kıyamet sonrası bir dünyada diğer melezlerle birlikte hayatta kalır. Ama o çocuk ne yazık ki burada güvende değildir.

     
  • Nisan ayı bomba gibi geliyor! İşte Netflix'te yayınlanacak orijinal içerikler!

    27 Nisan - Firefly Lane - 2. Sezon 2. Kısım

    Tully ve Kate ergenlik yıllarından kırklı yaşlarına kadar aralarında müthiş kuvvetli bir bağ olan iki arkadaştır. Her ne olursa olsun iyi ve kötü zamanlarda birbirlerini destekleyen bu iki arkadaşın hikâyesi sizi içine çekecek.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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