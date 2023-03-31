27 Nisan - Firefly Lane - 2. Sezon 2. Kısım

Tully ve Kate ergenlik yıllarından kırklı yaşlarına kadar aralarında müthiş kuvvetli bir bağ olan iki arkadaştır. Her ne olursa olsun iyi ve kötü zamanlarda birbirlerini destekleyen bu iki arkadaşın hikâyesi sizi içine çekecek.