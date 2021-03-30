'Nişantaşı hırsızı' kıskıvrak yakalandı!

İHA

İstanbul Şişli ilçesi Nişantaşı'nda kaşla göz arasında hırsızlık yapan Faslı S.K., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anları ise, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahıs masanın başında bir süre garson gibi bekliyor. Şahıs ardından masaya dönerek pul biber almak istediğini söylüyor. Bibere uzanan şahıs diğer eliyle telefonu çalıyor. Diğer bir görüntüde de şahıs ganyan bayisinde şarjda olan bir cep telefonunu çalıyor.

Şişli Nişantaşı semtinde önceki hafta Salı günü saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, Zeynep K, arkadaşıyla birlikte ünlü bir köfteciye gelerek sipariş verdi. Genç kız ve arkadaşı yemek yediği esnada garson gibi başlarında dikilen kimliği belirsiz bir şahıs, masadan pul biber almak istediğini söyledi. Masaya uzanan şahıs, bir eliyle biberi alırken değeri eliyle de masadaki cep telefonunu çaldı. Buradan çıkan şahıs, birkaç saat içerisinde Meşrutiyet Mahallesi'ndeki bir ganyan bayisinden, evden ve inşaattan kaşla göz arasında saniyeler içerisinde cep telefonu çaldı. Kısa sürede yaklaşık 5 cep telefonu çalan şahıs ardından kayıplara karıştı.

ŞİŞLİ POLİSİ KISA SÜREDE YAKALADI

Restoranda telefonunun olmadığını fark eden Zeynep K. iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Telefonunun çalındığını fark eden genç kadın, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Harbiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikâyette bulundu. Şikâyeti değerlendiren Şişli polisi, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şahsın eşkalini belirledi. Semtte çalışmalara devam eden ekipler, şahsın cadde üzerinde yürüdüğünü gördü. Bunun üzerine yanına giden polis ekipleri, kaçmaya çalışan şahsı kıskıvrak yakaladı. Üst araması yapılan 27 yaşındaki Fas uyruklu S.K.'nin üzerinde 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

TELEFONLAR TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan hırsız, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak "açıktan hırsızlık" suçundan adli işlemi yapılan hırsız, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, ele geçirilen 5 cep telefonu ise, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. Vatandaşlar ise Şişli polisini çalışmalarından dolayı tebrik ederek teşekkürlerini sundu.