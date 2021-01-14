Niyazi Koyuncu'dan aşk şarkısı 0:00 / 0:00

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Sözü ve düzenlemesi Çağatay KaDı'ya; müziği Niyazi Koyuncu'ya ait olan "Üryan" adlı şarkının klibini ödüllü yönetmen Özcan Alper çekti. Üryan; yurt içi ve yurt dışı film festivallerinden aldığı ödüllerle adından söz ettiren başarılı yönetmen Özcan Alper'in ilk klip çalışması olarak da dikkat çekiyor.

Niyazi Koyuncu klipte; beyazperdede Aidiyet filmindeki performansı ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Eylül Su Sapan ile kamera karşısına geçti. Şarkının naif ve duygusal atmosferine uygun olarak çekilen video klibin kısa film tadındaki görüntüleri de hafızlarda yer edecek.

Niyazi Koyuncu; Türkçe, Lazca ve Hemşince seslendirdiği şarkılar; etnikten rocka uzanan geniş yelpazesi ve yeni yılda dinleyicilerine sunduğu yepyeni soundu ile kariyerinde emin adımlarla yürümeye devam ediyor.

2012 yılında ilk stüdyo albümü Muço Pa'yı çıkaran sanatçı, takip eden yıllar içerisinde birçok önemli projede yer aldı. 2016'da ikinci albümü "Liva"yı sevenleriyle buluşturan Koyuncu, ardından yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen birçok önemli festivalde yer aldı.