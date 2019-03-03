Nöbet 2. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. atay Elmalı’da gerçekleşen saldırıyı haberlerden öğrenen Ayşe Kalender’in, eşi Binbaşı Barış için gözyaşı döktüğü tanıtımda Barış Binbaşı’yı isyan ettiren sır merak uyandırıyor. Yöre halkı teröristler tarafından kaçırılan kadın ve çocuklar için endişelenirken, Jandarma Kuvvetleri hemen harekete geçiyor. Aksiyon ve çatışmanın hız kesmeden devam ettiği tanıtımda, Yiğit Yüzbaşı’nın eşi Zeynep’in kaçırılanlardan biri olması heyecanı yükseltiyor.

NÖBET 2. YENİ BÖLÜM TANITIMI

‘Nöbet’ merakla beklenen yeni bölümüyle 10 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

BARIŞ KALENDER’İN HAVAALANI SAHNESİ HERKESİ DUYGULANDIRDI!

Tüm Türkiye’de merak ve heyecanla beklenen dizinin ilk bölümünde öyle bir sahne vardı ki, izleyenleri duygu seline sürükledi! Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hatay Elmalı’daki amansız mücadelesini konu alan dizinin havaalanı sahnesi bölüme damga vurdu. Binbaşı Barış Kalender, yeni görev yeri Hatay Elmalı’ya gitmek üzere ailesiyle havaalanında beklediği sırada, nakil için getirilen bir şehidin cenazesi ile karşı karşıya geldi. Askerler hüzün dolu bir törenle şehidi, uçaktan alıp cenaze aracına taşıdığı sırada Binbaşı Barış’ın oğlunun “Asker abiler ne yapıyor baba?” sorusu izleyenlerin boğazını düğümledi.

NÖBET’İN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nöbet’in bu akşam ekrana gelen ilk bölümünde Jandarma Komutanı Yüzbaşı Orhan Korkut, teröristlerle yaşanan sıcak çatışmada askerini korumak için kendi canını feda ederek, şehit düştü. Yerine, nöbeti devralan Binbaşı Barış (Yurdaer Okur) evlatlarının başını öne eğmemeye ve Orhan Yüzbaşı’yı şehit eden hainleri bulmaya yeminliydi. Jandarma Özel Harekat timinin komutanı Jandarma Yüzbaşı Yiğit Alkan (Saygın Soysal) ise dağlarda Orhan Yüzbaşı’nın şehit olduğu saldırının da arkasında olan Jiyan kod adlı teröristin peşindeydi. Geldiği ilk gün devriyeye çıkan Binbaşı Barış; devre arkadaşı ve yakın dostunu öldüren teröristi bulmak için ant içen Yüzbaşı Yiğit’le tanıştı. Postacı Namık, bölgenin zenginlerinden Ziya Cevran’ın kızı Selvi’yi kaçırınca Barış Binbaşı çıkacak huzursuzluğu engellemek için genç aşıkları buldu ve himayesine aldı.

Binbaşı Barış, Ziya Cevran’ın oğlu Ferit ve kalabalık bir grupla nizamiyenin önüne gelmesiyle onların çok sorun çıkaracağını ve kontrol altında tutulmaları gerektiğini anladı. Tüm bunlar olurken Yiğit Yüzbaşı, Jiyan ile ilgili bir istihbarat alınca timiyle beraber peşine düştü. Barış Binbaşı da aynı terör örgütünün hain bir plan peşinde olduğunu fark etti ve bölgenin en ıssız vadisinde Jandarma Kuvvetleri’ne kurulan pusuyla karşı karşıya kaldı. Patlayıcı maddeleri köprüye yaklaştırmamak için ekibiyle birlikte elinden geleni yapan Barış Binbaşı, köprü olayının bir tuzak olduğunu, teröristlerin gelen askerlere saldıracağını anladı. Heyecan ve aksiyonun hız kesmediği bölümün final sahnesinde saldırıyı önlemek için harekete geçen Barış Binbaşı’nın olduğu araç patlayıcıların infilak etmesiyle savruldu.

Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.