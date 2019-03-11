Nöbet 3. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölümde Hatay’ı Türkiye’den ayırma planları yapan Jennifer’ın, Ziya Cevran’a Hatay Cumhuriyeti’nin devlet başkanlığını teklif ettiği heyecan dolu yeni bölüm tanıtımında Yiğit Yüzbaşı, eşini kaçıran teröristi affetmiyor. Kaçırılan çocukları kurtarmak isteyen Jandarma Kuvvetleri tuzağa düşerken, Şahin Efendi torunu Seher için gözyaşı döküyor. İşte, Nöbet 3. bölüm tanıtımı...

NÖBET 3. BÖLÜM TANITIMI

Nöbet ilk bölümüyle; ABC1’de yüzde 3.26 rating ve yüzde 7.35 izlenme payı, AB’de yüzde 2.75 rating ve yüzde 6.72 izlenme payı, Total’de ise yüzde 3.12 rating ve yüzde 6.82 izlenme payı elde etti.

‘Nöbet’ merakla beklenen yeni bölümüyle 17 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

BARIŞ BİNBAŞI KAHRAMANCA MÜCADELE EDERKEN YARALANDI!

Elmalı’da huzuru sağlamaya yeminli Barış Binbaşı’nın çatışmada vücuduna bir demir parçası saplandı. Aynı gece dağlık arazide terör örgütünün depoladığı patlayıcıları ele geçiren Yüzbaşı Yiğit komutasındaki Jandarma Özel Hareket timi de olay yerine geldi ve Barış Binbaşı’ya destek verdi. Jandarma Tabip Asteğmen Kerem Gezgin, Barış Binbaşı’ya müdahale ederken, Barış Binbaşı’nın oğluna böbreğini verdiğini öğrendi. Bu önemli sır ikisinin arasında kalacaktı.

TERÖRİSTLER KADIN VE ÇOCUKLARI REHİN ALDI!

Hatay Elmalı’daki çatışmayı duyan Zeynep öğretmen, Yiğit Yüzbaşı’ya ulaşamayınca daha fazla dayanamayarak soluğu Elmalı Karakolu’nda aldı. Karı kocanın duygulandıran buluşması ve sevinci maalesef uzun sürmedi. Yüzbaşı Yiğit’in eşi Zeynep, Zühtü’nün kızı Şirin, ilkokul öğretmeni Yasemin ve birkaç öğrenci teröristler tarafından kaçırıldı.

YİĞİT YÜZBAŞI EŞİ ZEYNEP ÖĞRETMENİ KURTARABİLECEK Mİ?

Jiyan’ın kontrolündeki teröristler dağ yolunda, okuldan kaçan öğrencileri ve onları aramaya giden Şirin ve Yasemin öğretmeni rehin aldı. Şirin ve Yasemin öğretmenle aynı arabada olmasına rağmen o an yanlarında olmayan Zeynep de tıpkı eşi Yiğit Yüzbaşı gibi büyük bir cesaret örneği göstererek teröristlerin peşinden gitti. Tek amacı yerlerini öğrenip Karakol’a haber vermek isteyen Zeynep de maalesef Jiyan’ın tuzağına düştü.Teröristlerin Zeynep’in, Yiğit Yüzbaşı’nın eşi olduğunu öğrenmesiyle olay daha da karmaşık hale geldi. Kaçırılma sonrası Barış Binbaşı ve Yiğit Yüzbaşı Jiyan ve teröristlerinin peşinden giderken duyulan silah sesi herkesi şoke etti.

Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.