İşte Nöbet’in 4. bölüm tanıtımı:

'Nöbet'in 4'üncü bölümünde 'Jennifer'ın sırrı da diziye başka bir heyecan katacak. Terörist 'Jiyan'ın etkisiz hale getirilmesiyle kazanılan zafer askerlerin moralini oldukça yükseltirken arkeolog 'Jennifer' hain planlarına devam ediyor.



Çatışma ve aksiyon sahnelerinin gerilimi daha da yükselttiği 4'üncü bölümde görevine dönen 'Yiğit Yüzbaşı'nın, eşi Zeynep'i bıraktığı duygusal anlar izleyenleri derinden etkileyecek. 'Yiğit Yüzbaşı'nın "Gidemediğim yer benim değildir. Ben bugün eşkıyalardan korkup, oraya gitmezsem yarın nasıl Hatay benim öz toprağımdır derim" sözleri ise dizinin heyecan dolu 4'üncü bölüm hikayesinden ipuçları veriyor.





Yönetmenliğini Gökhan Erkut'un üstlendiği 'Nöbet'te başrolleri Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık, İbrahim Kendirci, Tuncay Beyazıt ve Sultan Elif Taş paylaşıyor.