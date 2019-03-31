Nöbet 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ahmet Refik Paşa’nın, “Bu vatanın sizler gibi askeri olduktan sonra cehenneme bile girer çıkarız!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda aksiyon dolu çatışma sahneleri göz dolduruyor. Jennifer, Ahmet Refik Paşa’yı öldürme planları yaparken meydana gelen patlama gerilimi yükseltiyor. Hain planı çözmeye çalışan Barış Binbaşı ve Yiğit Yüzbaşı’nın neler yapacağı merakla bekleniyor.

NÖBET 5. BÖLÜM 2. FRAGMANI

‘Nöbet’ merakla beklenen yeni bölümüyle 7 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

NÖBET’TE NELER OLDU?

Nöbet’in geçtiğimiz Pazar akşamı ekrana gelen 4. bölümünde Hatay’a arkeolog kimliğiyle gelen ajan Jennifer bölgeyi kaosa sürüklemek için Elmalı’daki terör örgütünün temsilcisi Zilfo ile temasa geçti ve onu büyük planına dâhil ederek yeni bir eylem için harekete geçirdi. Şehit Er Remzi Duman’ın ailesine kara haberi verdikten sonra ailesiyle Hatay’a dönen Barış Binbaşı ise ev bakmaya başladı. Ziya’nın oğlu Ferit’in, Namık’ı dövmekten gözaltına alındığını öğrenen Barış Binbaşı bu olaydan yararlanarak iki aşığı birleştirmek istedi, fakat Ziya Cevran’ın beklenmedik hareketiyle başarılı olamadı.

Jiyan’ı etkisiz hale getiren askerler zaferlerinin tadını çıkarırken Yiğit Yüzbaşı ve Zeynep evliliklerinde yaşadıkları sorunları halletmek için birlikte zaman geçirdi. Fakat birlikte geçirdikleri zaman pek işe yaramadı ve daha derin bir sorunun içinde kendilerini buldular. Jennifer’ın ortaya koyduğu plana göre hareket eden terör örgütü yüksek gerilim hattını patlattı ve kasaba karanlığa gömüldü. Barış Binbaşı’dan önce olay yerine gitmeye çalışan Nizamoğlu tuzağa düşerek, meydana gelen patlamada yaralandı. Bu sırada bir bahaneyle jandarma karakoluna giren Jennifer bir takım belgelere ulaştı. Nizamoğlu yaralı halde araçtan çıkarılıp hastaneye yetiştirilirken, peşlerinden bakan Barış Binbaşı’nın kızgın ve çaresiz halleri izleyenleri derinden etkiledi.

Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.