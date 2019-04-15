Hain planlarına devam eden Darko’nun yeni hedefinde Barış Binbaşı, Yiğit Yüzbaşı ve Nizamoğlu’nun olduğu, Barış Binbaşı’nın Namık’ın izini sürdüğü tanıtımda, Yiğit Yüzbaşı’nın hakkında emre itaatsizlikten soruşturma açılıyor. Çatışma ve aksiyon sahneleri heyecanı yükseltirken, Barış Binbaşı’nın “Uçurumun kenarındasın Ziya Cevran. Ayağının kaymasına şu çizgi kadar mesafe var!” sözleri gerilimi artırıyor. Barış Binbaşı’nın yaşadığı büyük tehlike ise “Barış Binbaşı’ya ne olacak?” sorusunu akıllara getiriyor. İşte Nöbet 7. yeni bölüm tanıtımı...

NÖBET 7.YENİ BÖLÜM TANITIMI

‘Nöbet’ merakla beklenen yeni bölümüyle 21 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

NÖBET’TE NELER OLDU?

Nöbet’in bu akşam ekrana gelen 6. bölümünde Ahmet Paşa’ya düzenlenen suikast girişiminde şehit düşen Erdinç Uzman’ın acısıyla sarsılan Yiğit Yüzbaşı ve JÖH timi o hırsla teröristlerin peşine düştü. Destek kuvvetleri gelene kadar sınır noktasında bekleme emri olmasına rağmen Yiğit Yüzbaşı emre uymayarak sınır ötesine geçip, takibe devam etti. Bu sırada kendisine bağlı teröristlerin takip edildiğini öğrenen Darko, JÖH timine pusu hazırlıklarına başladı. Barış Binbaşı ise Ahmet Paşa’nın emriyle JÖH timine sınırda yetişmek için harekete geçti. JÖH timi takip ettikleri teröristlerin arkasından terk edilmiş bir kasabaya giriş yaptı. Teröristlerle girilen çatışmada kıstırılan JÖH timini Barış Binbaşı ve ekibi kurtardı.

Askerler sınırdan çıkmak için sabah olmasını bekledi, çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Taha Türker şehit düştü. Bu sırada eşlerinden haber alamayan Zeynep ve Ayşe’nin karakolda endişeli bekleyişi sürüyordu. Ziya Cevran yeni ittifaklar peşine düşerken, Jennifer’in hedefinde ise Barış Binbaşı, Yiğit Yüzbaşı ve Melik Nizamoğlu vardı. Yiğit Yüzbaşı’nın şehit cenazesindeki “Rahat uyu kardeşim, vatan toprağındasın!” sözleri izleyenlerin yüreklerini dağladı.

Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, Deniz Bolışık, İpek Karapınar, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.