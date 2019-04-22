Nöbet final bölüm fragmanı yayınlandı. Ziya Cevran’ın, kendisini öldürtmek isteyen kişinin Nizamoğlu olabileceğini söylediği heyecan dolu tanıtımda Elmalı halkı canlı bomba tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Ziya Cevran ve Jennifer arasında silahlar çekilirken, yere yığılan Cevran’a neler olacağı merakla bekleniyor.
NÖBET FİNAL BÖLÜM FRAGMANI
‘Nöbet’ final bölümüyle 28 Nisan Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
NÖBET’TE NELER OLDU?
Nöbet’in bu akşam ekrana gelen 7. bölümünde Elmalı’da çevre halkının sevgisini ve güvenini kazanamaya devam eden Jennifer’e büyük bir görev verildi. Uluslararası sermaye baronlarından gelen suikast emrinin hedefinde Binbaşı Barış Kalender, Yüzbaşı Yiğit Alkan ve Melik Nizamoğlu vardı. Jennifer’ın sınır dışındaki kolu Darko, seçilecek tetikçiler için Yakup Hoca ile bağlantı kurarak bu işi halletti. Sınırda verdiği bir karar yüzünden emre itaatsizlikten hakkında soruşturma açılan ve açığa alınan Yüzbaşı Yiğit, yanına taşınan eşi Zeynep’e yardımcı olurken Binbaşı Barış, ortadan kaybolan postacı Namık’ın izini sürdü.
Zühtü, Şahin Efendi ile çıktığı domuz avında başını belaya sokunca, soluğu Binbaşı Barış’ın yanında aldı. Elinde bulunan bütün kozları devletin aleyhine kullanan ve başkanlık hayalleri kuran Ziya Cevran, bütün gücü ele geçirmek için bölgenin güçlü aileleriyle bağlantılarını iyice kuvvetlendirdi. Yüzbaşı Yiğit, Binbaşı Barış’a düzenlenen suikast girişimini engellerken, Binbaşı Barış da Ziya Cevran’a çekilen silahı engelledi. JÖH timi, girdiği heyecan dolu çatışmada Yakup Hoca’yı öldürdü. Final sahnesinde öldürülen hamile kadının bebeğini kurtarmak için seferber olan JÖH timi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, Deniz Bolışık, İpek Karapınar, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.
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