Nükhet Duru: Bir 'dur' deyin artık!

"Bir 'dur' deyin artık!" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Nükhet Duru (68), önceki gün katıldığı bir defilede objektiflere yansıdı. Duru, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'Starlık' sistemine karşı olduğunu ifade eden Nükhet Duru, "Ben bu sisteme karşıyım. Herkesin herkese rahatlıkla ulaşabileceği bir dönemde 'starlık' olayını bir kez daha gözden geçirmek lazım" dedi.

"FİKRİMİ SAKLAYACAK DEĞİLİM" Kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu da ifade eden Duru, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince yurtdışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız..." açıklamasını yaptı. "KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM" Nükhet Duru, Antalya'da Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleşen sahnesinde konser alanının boşalmasıyla konserini yarıda kesip, daha sonra devam etmesiyle alakalı da konuştu.

Ünlü şarkıcı, "Kimseye kırgın değilim. Sanatçı arkadaşlarımla alakalı da bir durum yok. Orada halk için konser vermeye gelmiştim. Daha sonra herkes sahne önüne geldi ve konserime devam ettim" ifadelerini kullandı.

"AİLEM BENİ EVLATLIK VERDİ" Öte yandan Nükhet Duru, geçtiğimiz aylarda hakkında bilinmeyenleri anlatarak bir itirafta bulunmuştu. "Beni hayatta tutan, kol kanat geren bir insan olmadı. Maalesef çok zor bir çocukluk geçirdim. Genç kızlık geçirmedim, direkt genç kadınlığa adım attım" diyen şarkıcı, "Kendi meseleleriyle meşgul bir anne ile kendi meseleleriyle meşgul bir babanın çocuğuydum. Halleri, vakitleri yerinde olmasına rağmen beni evlatlık vermeyi tercih ettiler. Belki de ‘İkimiz de tuhaf insanlarız. Bir aşkın içinde debeleniyoruz, çocuk da bizi mi çekecek?' diye düşündükleri için verdiler" şeklinde konuşmuştu.