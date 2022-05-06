Nükhet Duru: Ailem beni evlatlık verdi

"Ailem beni evlatlık verdi" 0:00 / 0:00

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Ünlü sanatçı Nükhet Duru (67), YouTube'da yayınlanan "Melikşah Altuntaş ile Hayatımın Listesi" adlı programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Duru, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Ailesine olan kırgınlığını dile getiren Nükhet Duru, bir itirafta da bulundu.

"AİLEM BENİ EVLATLIK VERDİ"

"Beni hayatta tutan, kol kanat geren bir insan olmadı. Maalesef çok zor bir çocukluk geçirdim. Genç kızlık geçirmedim, direkt genç kadınlığa adım attım." diyen sanatçı, "Kendi meseleleriyle meşgul bir anne ile kendi meseleleriyle meşgul bir babanın çocuğuydum. Halleri, vakitleri yerinde olmasına rağmen beni evlatlık vermeyi tercih ettiler. Belki de ‘İkimiz de tuhaf insanlarız. Bir aşkın içinde debeleniyoruz, çocuk da bizi mi çekecek?' diye düşündükleri için verdiler. şeklinde konuştu.

"SAHNEDE SAVAŞ BOYALARIM VAR!"

Ayrıca sahnenin kendisi için olan önemini de dile getiren Duru, "Sahneye çıkmadan ciddi müzik dinlerim, beni azdırsın diye. Baş edemeyeceklerimi dinlemeye çalışırım. Benim alanım orası, yaptığım makyaj ve giydiğim elbise; savaş boyalarım ve zırhım benim. Çünkü ben yıllar önce var olabilmek, hayatta kalabilmek için şarkı söyleyip sahneye çıktım." dedi.