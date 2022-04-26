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Nükhet Duru'yu sinirlendiren yorum!

Nükhet Duru, bir sosyal medya kullanıcısının öpücük atarken verdiği pozunu "Çok şımarık davranıyorsunuz" sözleriyle eleştirmesine kayıtsız kalmadı. Kendisi için yapılan yoruma tepki gösteren ünlü sanatçı, "Benim yaşım, benim yaşlılığım ve benim kararım!" ifadelerini kullandı

Nükhet Duru'yu sinirlendiren yorum! - Magazin haberleri
Nükhet Duru'yu sinirlendiren yorum!
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HABERTURK.COM

Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan sanatçı Nükhet Duru (67), öpücük atarken verdiği pozuna gelen bir mesaj karşısında adeta çılgına döndü.

Ünlü şarkıcı, "Çok şımarık davranıyorsunuz, yakışmıyor size. Biraz daha yerinde hareket ederseniz iyi olur." diyen bir sosyal medya kullanıcısına tepki gösterdi.

Mesajı Twitter'dan yayınlayan Nükhet Duru, "Eleştirilerinizde daha nesnel ve anlayışlı olmanızı öneririm." dedi.

"BENİM KARARIM!"

Ünlü isim, daha sonra "Sevgili dinleyicim, benim yaşım, benim yaşlılığım, benim kararım! İstersem evde oturup örgü örüp kedilerimle vakit geçirmeyi, istersem setlerde neşeli videolar çekmeyi seçerim. İster dizlerimin ağrısına rağmen dans ederim, ister işim yoksa bütün gün uyur emeklilik yaşarım." ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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