"DOLANDIRILMAK İSTENDİM"

Ünlü sanatçı, hayat hikayesinin anlatıldığı "Duru Olmak" belgeseli nedeniyle filmin yönetmeni Mu Tunç ve müzisyen abisi Orkun Tunç ile izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle mahkemelik olmuştu.

Mu Tunç ile abisi, 10 bin dolar maddi, 400 bin lira da manevi tazminat istemiyle dava açmıştı. Nükhet Duru, dava ile ilgili soruların yöneltilmesi üzerine dolandırılmak istendiğini öne sürdü.

Duru, "Mahkeme şu anda ne durumda ve size göre anlaşmazlık ne?" şeklindeki sorulara, "Onunla ilgili dava devam ediyor. Hak yerini bulacak. Bunu zevkle açıklayacağım. Konu dolandırıcılık... Dolandırılmak istendim" şeklinde yanıt verdi. Nükhet Duru'nun bu açıklamaları şaşkınlık yarattı.