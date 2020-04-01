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ABD donanmasına ait Theodore Roosevelt isimli nükleer uçak gemisinde koronavirüs paniği yaşandığı bildirildi.

San Francisco Chronicle'ın haberine göre, geminin kaptanı Brett Crozier tarafından Pentagon yetkililerine gönderilen mektupta 4 binden fazla mürettebata sahip olan ve koronavirüs salgınının patlak vermesinin ardından 4 hafta önce Guam limanına demirleyen uçak gemisindeki 100'den fazla personelin enfekte olduğu belirtildi.

Crozier üst düzey askeri yetkililere gönderdiği mektubunda, "Savaşta değiliz. Denizcilerin ölmesi gerekmiyor. Şimdi harekete geçmezsek, en güvenilir değerlerimizi, denizcilerimizi uygun bir şekilde koruyamayacağız" ifadelerini kullandı.

Crozier dört sayfalık mektubunda ayrıca geminin fiziki şartları gereği karantina ve sosyal mesafe kurallarının uygulanmasının imkansız olduğunu ve gemide semptom görülen kişi sayısını hızla arttığını söyledi. Kaptan Crozier ayrıca mürettabat için Guam limanında karantina odaları oluşturulup, personelinin tamamının tahliye edilmesini talep etti.

ABD DONANMASI: NÜKLEER REAKTÖRLERİ ÇALIŞTIRMAYA DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ

Durumla ilgili haberlerin yayılması üzerine bir açıklama yapan Donanma Başkan Vekili Thomas Modly, durumun 24 saattir farkında olduklarını ve gerekli organizasyon üzerinde çalıştıklarını belirtirken, esas problemin Guam adasında yeterince yatak bulunmaması olduğunu belirtti.

Modly ayrıca geminin bir nükleer gemi olduğuna dikkat çekerek, "Bir kruz gemisiyle aynı değil. Bu geminin üzerinde silahlar ve savaş gemileri var. Eğer gemide bir yangın olursa bununla mücadele edebilmemiz gerekiyor. Nükleer güç reaktörünü çalıştırmaya devam etmemiz gerekiyor. Gemide yapmaya devam etmemiz gereken birçok şey var. Özgün bir durum ve üstünde çalışmaya devam ediyoruz. Bununla ilgili çok kaygılıyız ve tüm uygun adımları atıyoruz." ifadelerini kullandı.

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