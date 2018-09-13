Nur Yerlitaş ameliyat sonrası ilk kez görüntülendi

Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuş, ünlü modacı 6 Ağustos'ta ameliyat masasına yatmıştı. Tedavi süreci devam eden Nur Yerlitaş, ameliyattan bir ay sonra ilk kez görüntülendi. Ameliyat öncesi ve sonrası zor günler geçiren Nur Yerlitaş'ı dostları bir an olsun yalnız bırakmıyor