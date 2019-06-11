Atlattığı beyin kanseri sonrası zor bir süreci geride bırakan ünlü modacı Nur Yerlitaş, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.
Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde yakın dostlarıyla buluşan modacı, eski günlerine yavaş yavaş döndüğünün sinyalini verdi. Yerlitaş, neşeli ve keyifli halleriyle dikkat çekti.
"KİMSEYE KIRGINLIĞIM YOK"
Yerlitaş, geçtiğimiz günlerde, "Neredeyse her gün tedavim oluyor. Günlerimi atölyede geçiriyorum. İkinci ameliyatımı olalı bir buçuk ay oldu. Az dostlarım, güzel dostlarım var. Kimseye kırgınlığım yok. Önce ailem, sonra dostlarım" ifadelerini kullanmıştı.
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