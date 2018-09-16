Nur Yerlitaş son halini paylaştı

Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuş, ünlü modacı 6 Ağustos'ta ameliyat masasına yatmıştı. Kısacık kesilen saçlarıyla dikkat çeken Nur Yerlitaş operasyonun boyutunu ilk kez bu kadar yakından takipçileriyle paylaştı. Ünlü modacının fotoğrafı büyük yankı uyandırdı. Sevenlerini Yerlitaş’a acil şifalar dileyip, ‘Nur Hanım Allah yardımcınız olsun, çok geçmiş olsun. Acil şifalar’ mesajları paylaştı