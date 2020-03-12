Nurgül Yeşilçay'ın 'Avrat Otu' açıldı

Nurgül Yeşilçay'ın kadın konulu ilk kişisel sergisi 'Avrat Otu', tarihi Anemas Zindanları'nda gerçekleştirilen özel bir davetle kapılarını açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür AŞ'nin destekleriyle gerçekleştirilen serginin açılışına sanat, cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Nurgül Yeşilçay'ın son 4 yıldır yaptığı kadın temalı çalışmalarını bir araya getiren ve eserlerin satışından elde edilen gelirin ÇABA Derneği'ne bağışlanacağı sergi, 5 Nisan'a kadar saat 10 ila 19 arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.

'Avrat Otu'nun açılışına Ümit Boyner - Cem Boyner, Eda Kosif, Belçim Bilgin, Necati Kocabay, Arzum Onan, Yağmur Tanrısevsin, Azra Akın, Ezgi Asaroğlu ve Dilan Çiçek Deniz de katıldı.

Sinema filmleri ve televizyon dizileriyle başarılı bir oyunculuk kariyerine sahip olan Nurgül Yeşilçay, çocukluk yıllarından itibaren ilgilendiği resim sanatını hiç bırakmadı. Sanatçı, son dört yıldır yaptığı kadın temalı resimlerini sergileme fikrinin oluşumunu "Bir kadının gözlerimizin içine baka baka 'Ölmek istemiyorum' diye haykırdığını görünce sergiye karar verdim. Üzülmek, sosyal medyada paylaşmak yerine bir süredir kadın konusuyla ilgili duygularımı aktardığım resimlerimi herkesle paylaşmak istedim'' sözleriyle ifade ediyor.