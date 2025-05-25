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        Haberler Magazin Nurgül Yeşilçay'ın sezon açılışı - Magazin gaberleri

        Nurgül Yeşilçay'ın sezon açılışı

        Nurgül Yeşilçay, kendisi için yaz sezonunun açıldığını; "Mükemmel bir tatil oldu, sezon başladı" şeklinde dile getirdi

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 25.05.2025 - 18:12 Güncelleme: 25.05.2025 - 18:20
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        Sezon açılışı
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        Nurgül Yeşilçay, yaz sezonunu açarak, 2025'in ilk deniz keyfini yaşadı.

        Tatile, sevgilisi Necati Kocabay olmadan çıkan Nurgül Yeşilçay; "Tek başına tatil de gayet güzel oluyormuş" dedi.

        Nurgül Yeşilçay, sözlerine; "Mükemmel bir tatil oldu, sezon başladı" şeklinde devam ederek mutluluğunu dile getirdi.

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        #nurgül yeşilçay
        #sezon
        #tatil
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