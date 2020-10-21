Nuri Pakdil anıldı 0:00 / 0:00

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Kudüs Şairi olarak bilinen, edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil, vefatının birinci yılında Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı. Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi'nde, yazar Enes Batman'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yazar Necip Evlice'nin, Nuri Pakdil'le hatıralarını anlattığı ve kendisine gönderdiği mektupları okuduğu etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yanı sıra edebiyat ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Programda ayrıca şair ve yazar Nuri Pakdil'in çeşitli dönemlerde çekilmiş özel fotoğraflarından oluşan serginin de açılışı yapıldı. Yasar Necip Evlice, geçen bir yılın kendisi açısından zor olduğuna dikkat çekerek, "Pazar günü mezarının başında buluştuk. Dualar ettik, Kuran-ı Kerim okuduk, onu yâd ettik" dedi. Pakdil'in kitaplarının basım ve yayın işlerinin devam ettiğini belirten Evlice, geçmiş dönemde yayınlanan Edebiyat Dergisi'ni araştırmacılara ücretsiz olarak verdiklerini ifade etti.