Geçtiğimiz günlerde Ahmet Kural ile Sıla'nın darp olayı gündeme gelmişti. Sıla, şiddet gördüğü iddiasıyla Kural hakkında 3 ay koruma kararı aldırmıştı.

Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan ve milyonlarca kişi tarafından takip edilen et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımıyla kadına şiddete tepki gösterdi.

Paylaşılan videoda, restoranda oturan bir çift arasında çıkan tartışmanın ardından erkeğin eşine el kaldırması üzerine, Nusret kestiği eti erkeğe fırlatarak onu yere seriyor.

"AHMET KURAL'A İYİ GÖNDERME OLMUŞ"

Instagram hesabından bir video paylaşan Nusret Gökçe, paylaşıma "Kadına şiddete hayır!" notunu ekledi. Nusret Gökçe'nin videosu kısa süre içerisinde yüz binlerce kişi tarafından izlendi ve yorum yağmuruna tutuldu.

Nusret Gökçe'nin bir takipçisi paylaşıma, "Nusret Gökçe adamsın, seviyoruz seni" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Ahmet Kural'a iyi gönderme olmuş. Tebrik ederim" yorumunu yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ