Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İnfo Grafik NVIDIA ülke ekonomilerini geride bıraktı

        Çip devi NVIDIA piyasa değeriyle ülkeleri solladı

        Çip devi NVIDIA, Temmuz 2025'te 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak teknoloji sektöründe tarihi bir başarıya imza attı. Yapay zeka (AI) çip pazarındaki dominasyonu ve Wall Street'teki teknoloji rallisiyle desteklenen bu yükseliş, şirketin küresel etkisini bir kez daha kanıtladı. IMF verilerine göre, NVIDIA'nın piyasa değeri Birleşik Krallık, Fransa, Türkiye ve Güney Kore gibi ülkelerin nominal GSYİH'sini geride bırakırken, ChatGPT gibi AI hizmetlerini güçlendiren çip teknolojileriyle veri merkezleri, robotik ve yeni nesil hesaplama platformlarında liderliğini pekiştirdi.

        Giriş: 10.07.2025 - 17:02 Güncelleme: 10.07.2025 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        #NVIDIA
        #çip
        #ekonomi
        #GSYİH

        BAKMADAN GEÇME

        Risk sıralamasında iklim değişikliğine karşı eylemsizlik ilk sırada
        Risk sıralamasında iklim değişikliğine karşı eylemsizlik ilk sırada
        Nüfus sıralamasında 18. sıradayız
        Nüfus sıralamasında 18. sıradayız
        BM’ye göre Türkiye kuraklık tehlikesi altında
        BM’ye göre Türkiye kuraklık tehlikesi altında
        Çelik üretiminde dünya lideri ülkeler
        Çelik üretiminde dünya lideri ülkeler
        Yaşam-iş dengesi için en iyi ülkeler
        Yaşam-iş dengesi için en iyi ülkeler
        On milyarderin 7’si servetini kendisi yapmış
        On milyarderin 7’si servetini kendisi yapmış
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Yüksek gelirli ülkelerde obezite oranı
        Yüksek gelirli ülkelerde obezite oranı
        Mayıs ayı işsizlik rakamları
        Mayıs ayı işsizlik rakamları
        Avrupa’nın Alfa kuşağıyız
        Avrupa’nın Alfa kuşağıyız
        Uyuşturucu kullanımı son 10 yılda yüzde 28 arttı
        Uyuşturucu kullanımı son 10 yılda yüzde 28 arttı
        Yoksulluk riski altındaki nüfus sıralaması
        Yoksulluk riski altındaki nüfus sıralaması