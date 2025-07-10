Çip devi NVIDIA piyasa değeriyle ülkeleri solladı
Çip devi NVIDIA, Temmuz 2025'te 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak teknoloji sektöründe tarihi bir başarıya imza attı. Yapay zeka (AI) çip pazarındaki dominasyonu ve Wall Street'teki teknoloji rallisiyle desteklenen bu yükseliş, şirketin küresel etkisini bir kez daha kanıtladı. IMF verilerine göre, NVIDIA'nın piyasa değeri Birleşik Krallık, Fransa, Türkiye ve Güney Kore gibi ülkelerin nominal GSYİH'sini geride bırakırken, ChatGPT gibi AI hizmetlerini güçlendiren çip teknolojileriyle veri merkezleri, robotik ve yeni nesil hesaplama platformlarında liderliğini pekiştirdi.
Giriş: 10.07.2025 - 17:02 Güncelleme: 10.07.2025 - 17:02