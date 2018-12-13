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Konya'nın Meram ilçesinde 11 Şubat'ta saat 20.30 sıralarında, Mustafa Aydınkafa ile Osman ve Kenan Deveci kardeşlerin araçları çarpıştı. Aydınkafa, kazada meydana gelen hasarı, kusurlu taraf olduğu için ödemeyi kabul etti. Olay günü Deveci kardeşler, trafik kazası nedeniyle alacakları bulunan Mustafa Aydınkafa'nın kasap dükkanına geldi. İçeriye Osman Deveci girdi. İkili arasında tartışma çıktı. Aydınkafa, Deveci'yi elindeki tabancayla kovalamaya başladı. Osman Deveci'yi sokak ortasında sağ bacağından vurarak, yaraladı.
SİLAH TUTUKLUK YAPTI, BIÇAĞI KAPTI
DHA'da yer alan habere göre ardından tabancayı dışarıda bekleyen Kenan Deveci'ye doğrultu ancak silah tutukluluk yapıp, ateş almadı. Osman Deveci kanlar içinde sürünerek, yakındaki bir markete sığındı. Mustafa Aydınkafa ise yanında taşıdığı bıçağı çıkararak, kaçmaya çalışan Kenan Deveci'nin peşine düştü. Ağabeyi Osman Deveci'nin sığındığı markete giren Kenan Deveci, peşinden gelen Mustafa Aydınkafa'nın elindeki bıçağı almaya çalıştı, başarılı olamadı.
17 YERİNDEN BIÇAKLAYIP TEKMELEDİ
Yaşanan boğuşma sırasında Aydınkafa, Deveci'yi yere yatırarak, 17 yerinden bıçakladı. Ayrıca başına defalarca tekme attı. Mustafa Aydınkafa olay sonrası kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralı kardeşler, kaldırıldıkları hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
SAKLANDIĞI BAĞ EVİNDE YAKALANDI
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Aydınkafa'nın, Meram ilçesi Güneydere köyündeki bağ evinde saklandığını belirledi. Olaydan 1 gün sonra bağ evine düzenlenen operasyonla Aydınkafa yakalandı. Gözaltına alınan Aydınkafa'nın ifadesinde Deveci Kardeşler ile aralarında küfürleşme olduğunu bu nedenle çıkan tartışmada birini vurup, diğerini bıçakladığını söylediği belirtildi. Adliyeye sevk edilen Mustafa Aydınkafa, tutuklandı.
"ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM ÖLDÜRÜRDÜM"
Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Aydınkafa, olayda yaralanan Deveci kardeşlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Aydınkafa, son savunmasında, "Benim dükkanıma baskına geldiler. Öldürmek isteseydim elimdeki silahla öldürürdüm. Öldürme kastım yoktu. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.
12 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme heyeti, Mustafa Aydınkafa'yı 'kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama' suçlarından toplam 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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