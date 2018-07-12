Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eşi, kayınvalidesi ve kaferyadaki kendisine engel olmaya çalışan bir garsonu tabancayla ateş ederek, bir garsonu da başına tabancanın kabzasıyla vurarak yaraladı. Kaçmaya çalışan öfkeli koca, kendisini durduran jandarmalara da zor anlar yaşattı. Otomobilin içerisinde başına silah dayayan Mustafa Gazi K., Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel tarafından ikna edilip, gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, aralarında şiddetli geçimsizlik olan, 1.5 yıllık eşi Sibel İşler K.'ya şiddet uyguladığı için hakkında 3 ay evden uzaklaştırma kararı bulunan Mustafa Gazi K., geçen 20 Haziran'da saat 04.30 sıralarında, Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesi'ndeki, bahçesinde eşinin işlettiği bir kafeterya da bulunan iki katlı eve geldi. Önce eşi Sibel İşler K. ve kayınvalidesi Nevin Dinç'in (70) bulunduğu ikinci kattaki evin kapı kollarını söküp, kilitledi. Ardından aşağı inen Mustafa Gazi K., eve 3 metre mesafedeki kafeteryayı benzin dökerek ateşe verdi. Mustafa Gazi K., bu kez de eve yöneldi. Yangını fark edip koşan mahalle sakinleri, Mustafa Gazi K.'nin binayı ateşe vereceğini düşünüp bağırmaya başladı. Mustafa Gazi K., komşulardan korkup kaçtı. İlk müdahaleyi komşuların yaptığı yangın, gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kafeteryada maddi hasar oluşurken, jandarma kaçan Mustafa Gazi K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Mustafa Gazi K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 KİŞİYİ YARALADI

Mustafa Gazi K., eşinin yaşanan olaydan sonra yeniden tadilatını yaptırıp, iç dekorasyonu yenileyip, yeni masa ve sandalyeler koyduğu kafetaryaya bugün saat 16.00 sıralarında tekrar gelip, deşhet saçtı. Tabancasını ateşleyen Mustafa Gazi K., eşi Sibel İşler K.'yı kol ve kalçasından, kayınvalidesi Nevin Dinç'i bacağından, kaferyada garsonluk yapan Ahmet Aydın'ı omzundan yaraladı. Öfkeli koca, bu sırada kendisine engel olmak isteyen garsonlardan Mehmet Emin Kaya'yı da başına silahın kabzasıyla vurarak yaraladı. Silah sesini duyan çevredekilerin 112 Acil çağrı merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralıdan Ahmet Aydın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine geldiği otomobille kaçan Mustafa Gazi K., jandarma ekipleri tarafından Kafaca Mahallesi'nde durduruldu. Şüpheli, kapılarını kilitlediği otomobilinde silahı başına dayadı. Muğla İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Mustafa Gazi K.'yi ikna edip, intihardan vazgeçirdi. Mustafa Gazi K., elindeki tabancayı bırakıp, otomobilden inerek jandarmalara teslim oldu.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.