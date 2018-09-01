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O koru park olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, birçok yeni park ve mevcut parklarda yapacağı revizyonla İstanbul'un adeta makyajını tazeleyecek. Toplamda yaklaşık 4 milyon metrekarelik yeni park alanı oluşturacak olan İBB, Moda İnciburnu'ndan Maçka Demokrasi Parkı'na kadar yaklaşık 1.5 milyon metrekarelik park alanını da revize edecek. İBB'nin en büyük park projesi Hacıosman Korusu olacak.

01.09.2018 - 16:22 | Güncelleme:

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB, yeni park alanları oluşturmak ve var olanları da yenilemek için 3 ihale açtı. " İstanbul Genelinde Yeni Yeşil Alanların Yapı İşi", "Avrupa Yakası Geneli Semt Parkları Kavşakları ve Kamu Bahçelerinde Revizyon ve Yapım İşi", "Anadolu Yakası Genelinde Parkların, Refüjlerin ve Yol Kenarlarının Yeşil Alan Çevre Düzenlemesi ve Revizyonu Yapım İşi" adı altında açılan 3 ihale de 18 Eylül 2018 tarihinde yapılacak.

İstanbul genelinde yapılacak yeni parkların toplam alanı 4 milyon 120 bin 224 metrekareyi buluyor. Revizyonu yapılacak olan parklar ise 1 milyon 360 bin 750 metrekarelik alanı kapsıyor.

EN BÜYÜK PARK SARIYER'E

İstanbul'a yapılacak yeni parkların en büyüğünü Sarıyer Hacıosman Korusu oluşturuyor. 1 milyon 89 bin 763 metrekarelik koru alanı park olarak düzenlenecek. Park alanında piknik, ateşsiz piknik, macera parkı, çocuk oyun alanları, spor alanları, seyir terası, doğa parkı, kayboluş parkı, kafeteryalar, iki doğal gölet bulunacak. İdari binaların yanı sıra bisiklet kiralama ünitesi de bulunacak.

İBB'nin yapacağı yeni parklardan bazıları şöyle:
Bağcılar'da Hacı Bektaşi Veli Parkı, Kırklar Cemevi arkasına Demirkapı Parkı. Bayrampaşa'da Muzaffer Öztekin Parkı. Ümraniye'de Osmangazi Koru Parkı. Şile'de Meşrutiyet Mesire Alanı ve Çamlık Parkı. Üsküdar'da Harem Korusu. Küçükçekmece'de Menekşe Sahil Parkı. Çekmeköy'de Reşadiye Mesire Alanı ve Muhsin Yazıcıoğlu parkları. Pendik Yaşam Korusu. Sultangazi'de Kırkçeşmeler Mevki'nde Alibeyköy Deresi'nin çevresi.

MODA İNCİBURNU PARKI'NDA REVİZE

İBB'nin revize edeceği parkların başında Kadıköy Moda Sahili geliyor. İnciburnu Parkı'na 49 kameriye birçok bank yerleştirilecek. İki çeşme onarılacak, tuvalet kullanılır hale getirilecek. Parka kaykay pisti yapılacak, merdivenler yenilenecek, hizmet binası arkasındaki mezbelelik ve köpek kulübeleri kaldırılacak. Parka yeni ağaçlar dikilecek. Revize edilecek parklar arasında Aşiyan Parkı, Sururi Parkı, Bizans Çöplüğü alanının yenilenmesi, Hasdal Kemerburgaz Yolu Ağaçlandırma Projesi, Sarayburnu Parkı Çevre Düzenlemesi, Edirnekapı Sur önü, Maçka Demokrasi Parkı, Yıldız Hasbahçe.

MAÇKA PARKI'NIN HAVUZU KALDIRILIYOR

Büyükşehir Belediyesi, karayolu tüneli nedeniyle bir bölümü kazılan ve bu nedenle çevrecilerin tepkisini çeken Maçka Demokrasi Parkı'nı yenilenecek parklar arasına aldı. Yürüyüş yolları yenilenecek, yeni banklar ve çöp kutuları konacak, kültür fizik aletleri yerleştirilecek. Dört kuleli oyun aleti de yerleştirilecek olan parkın yenilenmesi projesinde ayrıca "Alandaki kaskatlı havuz, ahşap kaplamalı yapılar, mevcut sert zemin ve girişlerdeki sütunların yıkımı yapılacaktır" ifadesi yer aldı. Revizyon projeleri kapsamında aralarında Taksim Gezi Parkı'ndaki süs havuzunun da bulunduğu İstanbul'daki 80 süs havuzu yenilenecek.

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