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Adana'da da kediyi katlettiler
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O masum köpekten 2 ay sonra Adana'da 6 aylık yavru kediye de kıydılar

Adana'da, Çukurova Üniversitesi'nin içinde 28 Temmuz akşamı, 6 aylık yavru bir kedi, 4 ayağı da kesilmiş halde bulundu. Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yıldırım, "Hayvanseverler infial yaşar hale geldi. Fail bulunsa bile 1250 TL ile kurtulacak. Yasada düzenleme bekliyoruz" dedi

02.08.2018 - 17:20 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde, 14 Haziran'da ormanlık alanda 4 bacağı kesik halde bulunan ve tedaviye alınmasına rağmen kurtarılamayan yavru köpeğin ardından benzer bir vahşet de Adana'da, Çukurova Üniversitesi'nin içinde yaşandı. Üniversitenin içindeki uluslararası bir kahve zincirinin yakınında 6 aylık yavru bir kedi, dört bacağı kesilmiş halde cansız biçimde bulundu.

'ORMAN VE SU İŞLERİNE BAŞVURUMUZU YAPTIK'

Olay, üniversite çalışanı bir hayvansever tarafından Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yıldırım'a bildirildi. Yaşanan dehşetle ilgili harakete geçtiklerini söyleyen Yıldırım, "Sahipsiz hayvanlarla ilgili bu gibi durumlarda maalesef muhatabımız savcılık değil, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü oluyor. Biz de Adana Orman ve Su İşleri'ne şikâyet başvurusunda bulunduk" dedi.

'KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALINACAK'

Yıldırım şöyle devam etti: "Bize gelen bilgilere göre vahşet, 28 Temmuz Cumartesi günü akşam saatlerinde yaşandı. Biz yaptığımız başvuru ile olay yerini gören işletmelerin saat 19.00 ile 29 Temmuz gününe ilişkin kamera görüntülerini talep ettik. Bu isteğimiz, şube müdürlüğünün talebiyle savcılığa gidecek ve onaylandığı taktirde görüntüler dakika dakika incelenecek."

'ALACAĞI CEZA EN FAZLA 1.250 TL OLACAK'

Bu tür vahşete girişenlerin normal bir insan olmadığını ve toplumu tehdit ettiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: "Bu dehşetin faili bulunsa bile alacağı ceza maalesef 1250 TL olacak. Biz Nevşehir'de belediyenin temizlik çalışanlarının bir sokak köpeğini çöp kamyonuna atıp, presleyerek öldürmesinin ardından da başvuruda bulunduk ve çıkan ceza 1250'şer lira oldu. Bu kesinlikle yeterli değil. Hayvanseverler inanın infial halinde."

'BİRKAÇ AY İÇİNDE YASALAR ÇIKACAK'

Yıldırım, sözlerini şöyle noktaladı: "Maalesef yasalarımızın değişmesi gerekiyor. Sapanca'da yaşanan olayın ardından başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm Türkiye haklı olarak ayağa kalktı. Biz Eyüp'de hayvanseverlerin gerçekleştirdiği eyleme destek verdik. Ben samimiyetle inanıyorum ki, birkaç ay içerisinde bu konuyla ilgili toplumun yüreğine rahatlatacak yasa çıkacak. Hayvanseverler olarak bunu bekliyoruz."

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YORUMLAR 2
  • Misafir 40 dakika önce
    ceza deyince artık aklımıza nakit geliyor
  • Misafir 53 dakika önce
    böyle hasta ruhluların içimizde gezdiğini bilmek çok ürkütücü
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