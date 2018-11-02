Taciz olayının, İzmit'in Tavşantepe Mahallesi'nde yaşandığı iddia edildi. Ç.K. (32), D.O. (15) isimli kız çocuğunun halk otobüsünde tacize uğradığı iddiasında bulundu. Anne Ç.K'nın şikâyetinin ardından bazı aileler de polise giderek, şikâyette bulundu. İzmit Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptığı incelemelerin ardından İzmit ile Tavşantepe Mahallesi arasındaki hatta çalıştırılan halk otobüsünde 3 kız çocuğunu taciz eden Alişan Özdemir'i yakaladı.

İMZA ATMASININ BİTTİĞİ GÜN TACİZ

DHA'da yer alan habere göre Özdemir'in fotoğrafı, lise öğrencilerine gösterildi. Öğrencilerin teşhisinin ardından gözaltına alınan Alişan Özdemir'in ifadesi alındı. 'Cinsel taciz' suçundan daha önce tutuklanan, bir süre önce de adli kontrol şartıyla serbest kaldığı belirlenen Alişan Özdemir'in karakola giderek, imza atmasının bittiği gün yine aynı suçu işlediği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alişan Özdemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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